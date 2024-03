Olanda | liberati tutti gli ostaggi

(Di sabato 30 marzo 2024) 13.22 Sono state liberate tutte le persone che erano state prese ino in un bar nel centro di Ede, nei Paesi Bassi. Lo ha riferito la polizia, precisando che il sequestratore è stato fermato. "L'ultimoo è appena stato rilasciato. Una persona è stata arrestata. Non possiamo dire di più in questo momento", ha scritto la polizia su X.

Sono state liberate tre delle persone prese in ostaggi o nel bar in Olanda , secondo la Polizia citata dai media locali. Non è ancora chiaro quante siano le persone trattenute. Sul posto anche le forze ... (quotidiano)

Cresce la tensione e la Paura a Ede, cittadina dell’Est dell’ Olanda , dove un uomo armato avrebbe preso in ostaggi o diverse persone in un caffè . Le notizie sono ancora poche ma sembrerebbe che l’uomo ... (ildifforme)

Pagina 66235 - sottopagina 1 - Prima Ultim'ora Politica Economia Dall'Italia Dal Mondo Culture 30/03 07:00 Uovo Pasqua,Codacons:rincari fino a 33% 30/03 07:00 Uovo Pasqua,Codacons:rincari fino a 40% ...servizitelevideo.rai

Presa d'ostaggi a Ede, la polizia impiega un robot anti-esplosivi - Si tratta di un bar molto frequentato da giovani, dove ieri sera si è tenuto un evento con musica olandese e techno, andato avanti fino alle 4 del mattino. In un comunicato su X la polizia ha detto ...lastampa

Olanda, uomo armato sequestra persone in un bar e minaccia di farlo saltare in aria: arrestato. Salvi tutti gli ostaggi - Paesi Bassi, a Ede un uomo tiene in ostaggio alcune persone in un bar, evacuate 150 case: «liberati in tre. È armato e dice di avere esplosivi» ...informazione