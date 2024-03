Olanda | liberati gli ostaggi del bar di Ede | l’arresto del sequestratore dopo sette ore – Le immagini

(Di sabato 30 marzo 2024) Si è conclusa con un lieto fine la situazione ad alta tensione che ha scosso la cittadina olandese di Ede. Un uomo aveva preso ino diverse persone nel caffè Petticoat, posizionato nella Nieuwe Stationsstraat.quasiore, le forze di sicurezza sono riuscite a liberare tutte le persone prese ino e ad arrestare il. «L’ultimoo è stato appena rilasciato. Una persona è stata arrestata. Al momento non possiamo condividere altre informazioni», la nota condivisa per annunciare la riuscita dell’operazione, che ha portato anche all’evacuazione di circa 150 abitazioni dell’area, «la situazione degliè terminata. Al momento, stiamo ancora conducendo delle indagini all’interno e nei dintorni del locale nell’ambito delle ...

13.22 Sono state liberate tutte le persone che erano state prese in ostaggi o in un bar nel centro di Ede, nei Paesi Bassi. Lo ha riferito la polizia, precisando che il sequestratore è stato ...

Sono state liberate le persone tenute in ostaggio in un cafè di Ede, in Olanda. ll bar, molto frequentato da ragazzi, si chiama Petticoat e si trova in Nieuwe Stationsstraat.

Mattinata di terrore in Olanda, nella città di Ede, dove diverse persone sono state prese in ostaggio all'interno di un bar da un uomo che minacciava di farsi esplodere.

