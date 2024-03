Olanda | diverse persone prese in ostaggio in un caffè

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) L’Aja, 30 marzo 2024 –sono stateinin unnella città olandese di Ede. Lo riferisce la polizia, che sta evacuando le abitazioni nei pressi del locale. Secondo media locali, l'autore del sequestro avrebbe detto di essere in possesso di ordigni esplosivi. Al momento non ci sono indicazioni che la crisi degli ostaggi sia legata a terrorismo. E’ quanto riferito dalla polizia. “Vediamo che ci sono molte domande sul movente. Al momento non vi è alcuna indicazione di un movente terroristico”, ha detto in un comunicato su X. (Notizia in aggiornamento)