Nutribullet Treviso-Carpegna Prosciutto Pesaro | Lega Basket A | ultime e diretta TV

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 30 marzo 2024) Questo pomeriggio alle 17, al Palaverde,ospitanella gara valida per la venticinquesima giornata del campionato diA. Una sfida da non perdere tra due formazioni che si giocano tantissimo in ottica salvezza. In caso di vittoria infatti i padroni di casa potrebbero dare un bello sprint nei confronti delledue, appaiate a quota 14. In caso di sconfitta invece rischierebbero di riaprire pesantemente i giochi non solo perma anche per Brindisi, che più tardi sarà impegnata contro la Dinamo. Andiamo dunque a scoprire quali sono lenovità e dove vedere intelevisiva il match...