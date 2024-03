(Di sabato 30 marzo 2024) Appuntamenti garantiti entro trenta giorni per chi, per necessità di studio, lavoro, salute e turismo con la nuovaprioritaria nelle Questure

LE NOVITÀ. Dalla Camera il primo ok. Ora tocca al Senato. Inasprite le sanzioni per chi guida in stato di ebbrezza o usando il cellulare. Auto più potenti per i neopatentati e meno autovelox. Le ... (ecodibergamo)

La Questura di Milano ha cambiato le regole per fare richiesta dei passaporti. L'obbiettivo è quello di ridurre i lunghi tempi di attesa per chi ha fretta.Continua a leggere (fanpage)

Nuove regole per i passaporti: come chiedere la procedura d'urgenza (senza code) - Appuntamenti garantiti entro trenta giorni per chi, per necessità di studio, lavoro, salute e turismo con la nuova procedura prioritaria nelle Questure ...ilgiornale

Il Controllo del vicinato di Mariano si rinnova: "Un nuovo modulo per sottoscrivere l'iscrizione" - Essere vedette del territorio, segnalando movimenti o personaggi sospetti, senza però dover intervenire in prima persona. Dopo la formalizzazione del protocollo d’intesa tra la Prefettura e il Comune, ...primacomo

Cambiano le procedure per avere il passaporto il prima possibile a Milano: le Nuove regole della Questura - La Questura di Milano ha cambiato le regole per fare richiesta dei passaporti. L’obbiettivo è quello di ridurre i lunghi tempi di attesa per chi ha fretta.fanpage