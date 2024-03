Nuova frontiera nella formazione | Certform lancia il corso IFTS per “Tecnico dell’enogastronomia mediterranea sostenibile”

(Di sabato 30 marzo 2024)Società Benefit, Ente diaccreditato dalla Regione Campania, ha recentementeto unrivoluzionario dedicato alla figura del “”. Il performativo si distingue per la sua natura innovativa e per la sinergia instaurata all’interno di un’esemplare Associazione Temporanea di Scopo (ATS). La collaborazione include, difatti, istituzioni accademiche e L'articolo

Milano non sta mai ferma. Anche nel mondo del lavoro nero . La nuova frontiera del sommerso è quella delle piattaforme digitali di intermediazione. Bastano pochi clic per trovare lavoratori extra. I ... (ilfattoquotidiano)

Le frontiere della ricerca si spingono sempre più in là, affrontando questioni che fino a qualche tempo fa sembravano appannaggio della fantascienza. E non sempre, forse, è un bene. Un recente ... (nicolaporro)

Roberto Burioni e la sfida alle malattie: "Presto farmaci mirati sulla cellula" - Una malattia che oggi più che mai spaventa ma che grazie alla scienza mostra i tanti passi in avanti fatti e previsti all’orizzonte. Con la presentazione di "Match Point. Come la scienza sta sconfigge ...ilrestodelcarlino

La Nuova frontiera del marketing territoriale: “il caso La Spezia” - Il turista diventa smart Il marketing territoriale entra nei comuni. A La Spezia nasce un metodo innovativo per alzare la competitività delle PA.corrierenazionale

Tusk, 'la guerra è reale, siamo nell'era prebellica'. Lega: 'Leader Ue non soffino sul fuoco' - "Non voglio spaventare nessuno, ma la guerra non è più un concetto del passato. È reale, è già iniziata più di due anni fa. La cosa più preoccupante è che ogni scenario è possibile. È la prima volta d ...ansa