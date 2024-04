Non si è mai troppo vecchi per coltivare il proprio potenziale

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 30 marzo 2024) Sul finire dell’Ottocento il padre fondatore della psicologia fece un’affermazione audace. «Attorno ai trent’anni», scrisse William James, «il carattere è indurito come la malta e non è più possibile ammorbidirlo». I bambini avrebbero la fortuna di poter plasmare il loro carattere, gli adulti no. Recentemente un gruppo di scienziati sociali ha avviato un esperimento per testare l’assunto di James. Hanno reclutato millecinquecento imprenditori nell’Africa occidentale (donne e uomini di trenta, quaranta e cinquant’anni), che possedevano piccole startup nei settori della produzione, dei servizi e del commercio. Li hanno divisi in tre gruppi in maniera casuale. Uno era un gruppo di controllo: i suoi membri hanno continuato a lavorare come avevano sempre fatto. Gli altri due erano gruppi di formazione: per una settimana hanno appreso nuovi concetti, li hanno analizzati all’interno di casi ...