Non c’è pace per De Rossi | nuovo stop per l’attaccante |  fuori un mese

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di sabato 30 marzo 2024) La Roma dovrà fare i conti con un altro infortunio. Deperde il suo giocatore in questo importante finale di stagione. Con Daniele Dealla guida la Roma è rinata. L’ex giocatore giallorosso è riuscito nel compito di risollevare il club dopo l’andamento non buono in campionato del suo predecessore Mourinho. La zona Europa attualmente è stata riconquistata e la lotta con il Bologna per un posto in Champions League è aperta. Oltre al campionato c’è anche l’Europa League dove i giallodovranno affrontare il Milan nella doppia sfida dei quarti di finale tutta italiana. Sarà dunque un finale di stagione pieno e movimentato per la Roma di Decon diversi obiettivi da raggiungere. In un calendario che sarà fitto però il tecnico romanista dovrà fare i conti con un altro infortunio che colpisce un ...