News Uomini e Donne | Alessandro Rausa e Maria Teresa Paniccia lasciano il programma insieme | la reazione di Pinuccia Della Giovanna

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di sabato 30 marzo 2024), nonagenario pieno di vita, e, hanno deciso di abbandonare, lasciandosi alle spalle le luci dello show per esplorare la loro relazione in un contesto più privato e personale. Lo studio e tutti i protagonisti delhanno recentemente salutato i due protagonisti del trono over tra l’emozione generale. Non si è fatta attendere ladiche in passato ha cercato di costruire una relazione amorosa proprio con. Scopriamo cosa ha detto.: l’ultimo ballo di...