Nessuna traccia di Nicoletta Eusepi, scomparsa da Tarquinia: la macchina trovata in aperta campagna - Nicoletta Eusepi, cinquant'anni, è uscita di casa venerdì mattina verso le 10 e da allora non ha più fatto ritorno ...fanpage

L’ondata delle rapine in casa. I carabinieri sulle tracce degli aggressori con le forbici - È accaduto nella zona di Pieve Santo Stefano, protagonista un uomo che vivi da solo in un’area boschiva. I due malviventi sono entrati da una finestra di prima mattina, portando via più di mille euro ...lanazione

Incentivi: sono sempre un vero fallimento - For those interested in a practical lesson in applied economics regarding incentives, a simple glance at the data from Italy in recent years suffices. Let's delve into the two prominent cases: the lab ...italiaoggi