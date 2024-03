“Neonazisti? Bisogna picchiarli” | bufera su Raimo | Sasso annuncia interrogazione

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di sabato 30 marzo 2024) (Adnkronos) – Polemiche sui social dopo le dichiarazioni del docente e scrittore Christianche, ospite da David Parenzo a L’aria che tira, su La7, parlando del caso di Ilaria Salis ha detto: "Cosafare con i? Per me". Gelo in studio esui social dove in tanti commentano le L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.