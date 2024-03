“Neonata trovata morta” | la fake news su Fiumicino che nasconde un virus

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 30 marzo 2024) L’escalation delle notizie false sui social network rappresenta una minaccia sempre più concreta per la sicurezza informativa e la serenità dei cittadini. In questi giorni, una notizia ha messo in allerta gli utenti di, sfruttando come esca una tragica notizia realmente accaduta a Milano nell’aprile 2023: la scoperta del corpo senza vita di unain un cassonetto per i vestiti usati. Il pericolo delle: un allarme costante Non è la prima volta che ilfaroonline.it interviene per mettere in guardia i suoi lettori. Già in passato, il giornale ha evidenziato come i social network possano diventare veicoli pericolosi di informazioni false, invitando a un utilizzo critico e consapevole delle fonti. La diffusione virale di notizie fasulle, oltre a generare panico e disinformazione, può ...