Nba | super duello Wembanyama-Brunson Minny sbanca Denver

(Di sabato 30 marzo 2024) Milano, 30 marzo 2024 - Serata da ricordare perin occasione di San Antonio-New York. Entrambi siglano il proprio massimo in carriera: il francese con 40 punti, a cui aggiunge anche 20 rimbalzi (era dal 1993 che un rookie non collezionava una doppia doppia con questi numeri, ossia dalla prestazione di Shaquille O’Neal da 46 punti e 21 rimbalzi); lo statunitense addirittura con 61 punti, sfiorando il record franchigia (62, detenuto da Carmelo Anthony). Dopo un tempo supplementare, gli Spurs festeggiano il successo per 130-126, con proprioa fallire, a cinque secondi dal termine della gara, la tripla della possibile vittoria Knicks. Ribaltone in vetta alla Western Conference Il big match della notte se lo aggiudica Minnesota, che espugna il parquet diper 111-98 con una prova ...