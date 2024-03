Mentre il Parlamento ha dato il prima via libera alla missione dell'Italia nel Mar Rosso, emergono nuovi dettagli sul delicato compito della nave "Caio Duilio" che nei giorni scorsi ha abbattuto un ... (affaritaliani)

Le forze armate ucraine rendono noto di aver colpito nella notte a Sebastopoli , in Crimea, due grandi navi anfibie russe , la Yamal e l'Azov, oltre al centro di comunicazione e alcuni siti ... (quotidiano)

Roma, 28 marzo 2024 - Diverse Navi da guerra russe hanno attraversato lo stretto di Bab al-Mandab e sono entrate nel Mar Rosso . Ma la Flotta di Putin non sembra voler andare a caccia dei ribelli ... (quotidiano)

Navi russe al largo di Pantelleria, allarme nel Canale di Sicilia per 3 unità da guerra: alta tensione con la Nato - La Marina russa, dopo lo scoppio derlla guerra in Ucraina, ha potenziato sempre più la combinazione di difese aeree e Navi dotate di missili da crociera.ilmessaggero

Flotta russa entra nel Mediterraneo, tre Navi militari al largo di Pantelleria - La flotta russa entra nel Mar Mediterraneo: i satelliti l’hanno fotografata in prossimità di Pantelleria. Due delle tre Navi militari avvistate non sono state progettate per operazioni di trasporto: l ...mondopalermo

Navi russe da guerra nel…" - Tre Navi della Russia stanno attraversando il Mediterraneo dirette verso il porto di Tartus, in Siria, dove si trova l’unica stazione di rifornimento e manutenzione russa nel Mediterraneo. Il… Leggi ...informazione