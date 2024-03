Natan | dalla pesante eredità di Kim ai margini del progetto del Napoli | i numeri dell’azzurro

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 30 marzo 2024) Nell’ultima sessione di mercato, ilacquistavaBernardo de Souza dal Bragantino. A distanza di alcuni mesi, il difensore brasiliano non ha ancora dimostrato le sue qualità. L’estate delè stata tutt’altro che facile. L’addio di Luciano Spalletti ha complicato le cose, motivo per il quale la stagione in corso è totalmente da dimenticare. Ad incidere suinegativi ci sono alcune scelte della società, le quali hanno “obbligato” la squadra ad adattarsi a situazioni spiacevoli. Una delle problematiche principali è ovviamente rappresentata dal mercato. Infatti, il presidente De Laurentiis ha deciso gli acquisti in entrata. Tra questi era presenteBernardo de Souza, prelevato dal Bragatino per una cifra vicina ai 10 milioni di euro. L’arrivo in Campania non era facile, ed ...