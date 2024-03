Nasconde il cadavere del padre per incassare la pensione | ventilatore e insetticida per coprire la puzza

(Di sabato 30 marzo 2024) Pubblicato il 30 Marzo, 2024 Ad inizio marzo fu arrestato un 62enne per un gesto ignobile: uccise e seppellì la madre per riscuotere la sua. Un gesto ripugnante, ma in realtà truffe del genere sono molto più comuni di quanto si possa pensare, messe in atto da gente senza scrupoli e senza alcun rispetto per i genitori che li hanno messi al mondo. Una storia del genere si è verificata a Lecce, dove la Procura ha chiesto il processo per un 57enne, accusato di aver nascosto la morte delper continuare a percepire la sua. L’uomo inizialmente era stato accusato di omicidio, occultamento die truffa ai danni dello Stato e dovrà comparire il prossimo 28 maggio davanti al gup per l’udienza preliminare. I carabinieri hanno trovato il corpo dell’anziano, morto da oltre un anno, nella sua ...

