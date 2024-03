Napoli | Meluso | «Juan Jesus? Delusi | basterebbe chiedere scusa»

Si fa un gran parlare del futuro di Vincenzo Italiano, alla sua terza stagione alla guida della Fiorentina. In tanti lo vedono lontano da Firenze... (calciomercato)

Montervino : Meluso ha ereditato una situazione di mercato già bella che fatta. Kvaratskhelia e Osimhen? Credo che si possa tenere solamente uno dei due Francesco Montervino , ex capitano del ... (terzotemponapoli)

Il futuro di Meluso come ds del Napoli è incerto. De Laurentiis valuta Tare, Massara ed il giovane Accardi dell’Empoli come possibili sostituti. CALCIO Napoli – Il Napoli si sta già muovendo per ... (napolipiu)