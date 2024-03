Napoli in ginocchio contro il razzismo | il gesto di tutti i calciatori e il monologo di Marco D’Amore VIDEO

(Di sabato 30 marzo 2024) Pubblicato il 30 Marzo, 2024 Inil. Così idelquando si sono schierati a centrocampo prima dell’inizio della partital’Atalanta. Lo hanno fatto sul terreno di gioco del Maradona, davanti al loro pubblico, che ha applaudito l’iniziativa, l la cosiddetta Taking the knee adottata per la prima volta negli Usa per protestareil. Esattamente è stata ideato dal giocatore di football americano Colin Kaepernick il 1 settembre 2016, in segno di protestala mancanza di attenzione riservata ai problemi della disuguaglianza razziale e alla brutalità della polizia negli Stati Uniti. Colin Kaepernick La protesta di Kaepernick ha portato a una serie più ampia ...

