Napoli in ginocchio contro il razzismo | il gesto degli azzurri per Juan Jesus

Pubblicato il 30 Marzo, 2024 In ginocchio contro il razzismo . Così i calciatori del Napoli quando si sono schierati a centrocampo prima dell’inizio della partita contro l’Atalanta. Lo hanno ... (dayitalianews)

Gli undici titolari del Napoli contro l’Atalanta, insieme ai calciatori della panchina, al rientro dopo la pausa per le nazionali e gli strascichi per il Caso Acerbi- Juan Jesus , si sono presentati ... (open.online)

DIRETTA VIDEO - Napoli-Atalanta 0-0: palo di Miranchuk! - Napoli-Atalanta Tv - Napoli-Atalanta Serie A, diretta gratis su CalcioNapoli24.it. Il posticipo della 30a giornata da calendario di Serie A per la squadra di Calzona che ospiterà l'Atalanta di Gasperi ...msn

Napoli in ginocchio contro il razzismo: il gesto dopo il caso Juan Jesus - Napoli in ginocchio prima della partita con l'Atalanta: il gesto contro il razzismo Prima del fischio d'inizio di Napoli-Atalanta, Osimhen e compagni hanno deciso di disporsi in ginocchio al fianco ...corrieredellosport

Live-Napoli-Atalanta: inizia la ripresa, doppio palo del Napoli (0-2, 26' Miranchuk; 45' Scamacca) - Live-Napoli-Atalanta: il confronto al Maradona, tra Calzona e Gasperini. Due squadre che rincorrono un posto in Champions 55' Clamoroso doppio palo del Napoli: Zielinski calcia al volo di collo ester ...100x100napoli