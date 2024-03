Napoli | il ‘Maradona’ grida ‘No al razzismo’ Poi la squadra si inginocchia come nella campagna BLM

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 30 marzo 2024) Dopo l’assoluzione di Francesco Acerbi dall’accusa per il presunto insulto razzista a Juan Jesus, ilha deciso di non aderire alle iniziative della Lega Serie A sull’antirazzismo e ha annunciato di voler agire in autonomia sul tema. Prima del match casalingo contro l’Atalanta, il club partenopeo ha ospitato sul terreno di gioco l’attore Marco D’Amore, noto per il ruolo di ‘Ciro’ in Gomorra: “Queste sono parole che vengono da lontano e recitano così. Troppo hanno visto i nostri occhi, troppo hanno udito le nostre orecchie, troppo hanno taciuto le nostre lacrime. Ma non è questo il tempo dell’indifferenza, della non curanza., fai sentire la tua voce, senza vergogna e senza paura. Diciamo insieme ‘No al”. Ilha quindi urlato all’unisono il ‘No alinvocato ...