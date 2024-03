Gli undici titolari del Napoli contro l’Atalanta, insieme ai calciatori della panchina, al rientro dopo la pausa per le nazionali e gli strascichi per il Caso Acerbi- Juan Jesus , si sono presentati ... (open.online)

Scotto: "Napoli, i problemi sono profondi: bisogna rifondare tutto" - Giovanni Scotto, giornalista del quotidiano Il Roma, ha commentato l'ennesima sconfitta stagione del Napoli. Il Napoli rimedia una pesantissima sconfitta interna per 0-3 contro l'Atalanta al Diego ...areanapoli

Napoli Atalanta, il gesto di oggi dei giocatori di Calzona contro il razzismo - In seguito al caso Juan Jesus e alla successiva assoluzione di Francesco Acerbi dopo i presunti insulti razzisti al difensore brasiliano, il Napoli ha deciso di rimuovere la patch anti razzismo dalle ...informazione

Napoli, giocatori in ginocchio per dire no al razzismo - I giocatori del Napoli si sono inginocchiati, durante l'inno della Serie A prima del match con l'Atalanta allo stadio Maradona, nel gesto ormai noto per dire "no al razzismo". Un'iniziativa decisa ...adnkronos