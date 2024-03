Napoli, Calzona: "Juan Jesus Vorrei averne venti con la sua personalità". Meluso: "Basterebbe chiedere scusa" - Le parole di Calzona e Meluso sul caso Acerbi-Juan Jesus prima del fischio d'inizio di Napoli-Atalanta "Juan L'ho visto molto tranquillo". Sono state queste le parole di Francesco Calzona ai microfon ...gianlucadimarzio

Napoli, giocatori in ginocchio per dire no al razzismo. Altra iniziativa in polemica per la mancata squalifica di Acerbi - I giocatori del Napoli si sono inginocchiati, durante l’inno della Serie A prima del match con l’Atalanta allo stadio Maradona, nel gesto ormai noto per dire “no al razzismo”. Un’iniziativa decisa dop ...ilfattoquotidiano

Napoli, lo stadio con Juan Jesus: 'NO AL RAZZISMO', giocatori in ginocchio. Il ds: 'Siamo delusi' - Napoli, l'iniziativa a sostegno di Juan Jesus Alle 12:10, a circa venti minuti dal fischio d'inizio, lo stadio ha gridato "No al razzismo!", guidato dallo speaker mentre è stato proiettato un video ...ilbianconero