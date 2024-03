Napoli | giocatori in ginocchio per dire no al razzismo

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 30 marzo 2024) (Adnkronos) – Idelsi sono inginocchiati, durante l’inno della Serie A prima del match con l’Atalanta allo stadio Maradona, nel gesto ormai noto per“no al”. Un’iniziativa decisa dopo la mancata squalifica del difensore dell’Inter Francesco Acerbi per il presunto insulto razzista al difensore azzurro Juan Jesus. Francesco Acerbi ha negato di aver pronunciato insulti razzisti durante Inter-. Juan Jesus, dopo le lamentele in campo e le dichiarazioni soft nel post-partita, ha affermato: “Mi ha detto negro”. Durante il match giocato domenica a Milano, ha denunciato l’episodio all’arbitro Federico La Penna. Acerbi: “Juan Jesus ha capito male” “Non ho detto nessuna frase razzista, questo è sicuro. Non ho sentito Juan Jesus, secondo me ha capito anche male”, la ...