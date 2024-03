Napoli | giocatori in ginocchio per dire no al razzismo

(Di sabato 30 marzo 2024) (Adnkronos) – Idelsi sono inginocchiati, durante l'inno della Serie A prima del match con l'Atalanta allo stadio Maradona, nel gesto ormai noto per"no al". Un'iniziativa decisa dopo la mancata squalifica del difensore dell'Inter Francesco Acerbi per il presunto insulto razzista al difensore azzurro Juan Jesus. Francesco Acerbi ha L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

