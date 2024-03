Napoli | fine della corsa | l’Atalanta ne fa tre al Maradona e ora la Champions è un miraggio

(Di sabato 30 marzo 2024) Tempo di lettura: 4 minutiDelusionee fischi al. Gli azzurri di Calzona crollano davanti al proprio pubblico e perdono quasi definitivamente il treno. E’di Gasperini ad uscire dalcon il bottino pieno grazie a un netto 3-0 firmato Miranchuk, Scamacca e Koopmainers, nell’anticipo di questa 30esima giornata di serie A. Partita – Parte forte la squadra di Gasperini che al 3? minuto ha una grande occasione con Miranchuk, infilatosi nel corridoio centrale, cerca il tiro d’astuzia sul primo palo, prendendolo in pieno. Ilè contratto e timoroso, soffre moltissimo le marcature a uomo, soprattutto a centrocampo e non riesce a organizzare la manovra.non ha difficoltà a contrastare sul nascere i tentativi degli ...

Popovic ha già attirato l’attenzione internazionale, essendo stato nominato dal quotidiano inglese The Guardian come uno dei 60 migliori giocatori nati nel 2006 a livello mondiale. Il suo ... (dailynews24)

Neet, intervista al sociologo e docente dell'Università Federico II di Napoli Francesco Marrazzo - Il termine «Neet», di origine anglosassone, ha il significato di «Neither in Employment nor in Education and Training» e si riferisce ai giovani con ...ilmattino

LIVE – Napoli-Atalanta 0-2, che duello Carnesecchi-Osimhen! Niente da fare per il nigeriano - Da questo momento, fino a maggio, probabilmente neanche i pareggi sono ammessi. Dall’altra parte, anche la Dea sogna un posto nell’Europa che conta e vincere è fondamentale anche per gli scontri ...mondonapoli

Napoli-Atalanta, i giocatori azzurri si inginocchiano per protesta contro il razzismo dopo il caso Juan Jesus - In seguito al caso Juan Jesus e alla successiva assoluzione di Francesco Acerbi dopo i presunti insulti razzisti al difensore brasiliano, il Napoli ha deciso ...corriereadriatico