Napoli | dura contestazione al Maradona | 'Vaffa lo scudetto | meritiamo più rispetto'

(Di sabato 30 marzo 2024) è davvero notte fonda in casa. Una stagione iniziata male, proseguita peggio e che sta andando in una direzione pessima perchè i campioni...

«Le tasse non sono buone o cattive ma giuste» racconta Luca Bianchi amministratore di ? Napoli obiettivo Valore? la società di riscossione coattiva che per conto del... (ilmattino)

Riapre al traffico via Morghen, conclusi i lavori di ripristino della carreggiata da parte di ABC Napoli - “Oggi abbiamo riaperto al traffico via Morghen. Come promesso nelle scorse settimane, concluso il complesso intervento di ABC in seguito alla voragine che si era aperta lo scorso 21 febbraio, la ...teleradio-news

Serie A - Napoli-Atalanta 0-3, pagelle: Miranchuk genio, Hien giganteggia su Osimhen, Scamacca molto meglio di Raspadori - SERIE A - I voti ai protagonisti di Napoli-Atalanta 0-3 con le pagelle della partita: il migliore è Miranchuk, che ha sbloccato la sfida e servito l'assist del ...eurosport

Napoli, contestazione dei tifosi dopo il ko con l’Atalanta: “Andate via! - dura protesta della tifoseria del Napoli al termine del pesante 0-3 interno contro l'Atalanta. I giocatori allontanati dalla Curva.napolipiu