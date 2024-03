Napoli con Juan Jesus | 'NO AL RAZZISMO!' Campioni d'Italia in ginocchio | le parole di Calzona e Meluso su JJ e Acerbi

Pubblicato il 30 Marzo, 2024 In ginocchio contro il razzismo . Così i calciatori del Napoli quando si sono schierati a centrocampo prima dell’inizio della partita contro l’Atalanta. Lo hanno ... (dayitalianews)

Gli undici titolari del Napoli contro l’Atalanta, insieme ai calciatori della panchina, al rientro dopo la pausa per le nazionali e gli strascichi per il Caso Acerbi- Juan Jesus , si sono presentati ... (open.online)

Napoli, i giocatori si inginocchiano durante l'inno della Serie A: l'iniziativa dopo caso Juan Jesus. Azzurri in campo senza la patch anti-razzismo - Un segnale di protesta da parte del club partenopeo che non si è trovato d'accordo con la scelta di non sanzionare il difensore dell'Inter. Il Napoli ha deciso di inginocchiarsi durante l'inno della ...ilmessaggero

Napoli-Atalanta 0-2 (Miranchuk 26’, Scamacca 45’): subito dentro Ngonge e Zielinski - 45' - Raddoppia l'Atalanta. Juan Jesus si fa soffiare ingenuamente il pallone, Miranchuk appoggia per Scamacca che con un diagonale impeccabile trafigge Meret. 40' - Spunto di Politano che rientra sul ...tuttonapoli

Napoli-Atalanta, azzurri in ginocchio contro il razzismo. Polemica con la Lega sul caso Juan Jesus: il club non seguirà le iniziative ufficiali - Continua a farsi sentire la voce del Napoli dopo il caso Acerbi-Juan Jesus. Il difensore nerazzurro soltanto lo scorso ...ilriformista