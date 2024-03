Calzona : …a volte perdiamo solidità, siamo fragili e questo quando non siamo in possesso palla, poi la squadra riesce a creare, nel secondo tempo c’è stata un po’ di conclusione, è la prima partita ... (terzotemponapoli)

“In questo tipo di risultato ci sono i meriti di una squadra forte come l’Atalanta, ma ci sono anche tanti demeriti nostri. A volte durante la partita ci squagliamo, perdiamo di solidità e siamo ... (sportface)

In Napoli perde 3-0 in casa contro l`Atalanta. Dopo questo ko arrivano le parole in conferenza stampa dallo stesso Stadio Maradona da parte... (calciomercato)