Napoli – Atalanta

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 30 marzo 2024)si affronteranno tra meno di un’ora allo Stadio Diego Armando Maradona. Sfida molto importante, quasi fondamentale, per la lotta al quarto posto, in attesa di sapere se anche il quinto garantirà l’Europa dei grandi. L’arbitro della gara sarà Luca Pairetto. Al VAR invece ci sarà Paolo Valeri. Le formazioni ufficiali: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traore; Politano, Osimhen, Raspadori. All. Calzona: Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; Miranchuk, Scamacca. All. Gasperini , i numeri Attualmente ilsi trova 7° in classifica. Ha collezionato 45 punti (frutto di 12 vittorie, 9 pareggi e 8 sconfitte); invece l’si trova al 6° posto in ...