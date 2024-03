Napoli-Atalanta | Sosa | “Squadra scesa in campo molto male”

(Di sabato 30 marzo 2024) L’ex giocatore delIl Pampaha commentato la sconfitta contro l’ai microfoni di “Tele A”. El Pampa, ex giocatore del, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

I tifosi dell` Atalanta hanno voluto festeggiare la squadra dopo l`impresa al Maradona. Non avendolo potuto fare a Napoli, vietata infatti la... (calciomercato)

l’accoglienza dei tifosi dell’ Atalanta alla squadra in quel di Zingonia dopo la vittoria contro il Napoli . Il VIDEO dell’arrivo La vittoria contro il Napoli rappresenta per l’ Atalanta un altro pezzo ... (calcionews24)

Napoli Atalanta 0-3: contestazione dei tifosi! Guardate la reazione allo stadio | VIDEO - Napoli-Atalanta 0-3, sconfitta umiliante allo stadio Diego Armando Maradona. Un risultato che condanna il Napoli fuori dalla corsa per la Champions League in quello che era uno scontro diretto decisiv ...msn

Napoli Atalanta 0-3, a fine partita Djimsiti va dai tifosi napoletani | VIDEO - Napoli-Atalanta 0-3, gli azzurri perdono lo scontro diretto al Maradona e sono ormai tagliati fuori dalla corsa Champions. A fine partita ampia contestazione dei tifosi contro la squadra e la società.msn

MELUSO, Troppe voci su Napoli. Non si parla di rifondazione - Mauro Meluso, direttore sportivo del Napoli, dopo la sconfitta contro l'Atalanta è intervenuto in diretta a Sky Sport: "Siamo dispiaciuti per i tifosi che hanno espresso il ...firenzeviola