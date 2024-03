Napoli-Atalanta | prologo con Marco D' Amore | «No al razzismo» Il Black lives matter degli azzurri

Leggi tutta la notizia su corriere

(Di sabato 30 marzo 2024) L'attore e regista di «Gomorra - la serie» sul terreno di gioco per un appello che il club lancia in autonomia dopo la rinuncia all'adesione delle iniziative della FederazioneL'attore e regista di «Gomorra - la serie» sul terreno di gioco per un appello che il club lancia in autonomia dopo la rinuncia all'adesione delle iniziative della FederazioneL'attore e regista di «Gomorra - la serie» sul terreno di gioco per un appello che il club lancia in autonomia dopo la rinuncia all'adesione delle iniziative della Federazione