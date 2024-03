Napoli-Atalanta oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 30 marzo 2024) Le indicazioni per seguire intv la sfida tra, valida per la 30esima giornata di. La squadra di Calzona è in ripresa, e dopo il pareggio di San Siro contro l’Inter vuole recuperare terreno sulle squadre che la precedono nella lotta per un posto in Europa. Gli orobici vogliono conservare il margine, ora di 2 punti, sui partenopei e tornare alla vittoria che manca dal 17 febbraio. In palio tre punti molto pesanti per entrambe le squadre. La sfida è in programma, sabato 30 marzo alle ore 12.30.insu Dazn. SportFace.