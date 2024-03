Napoli-Atalanta | le parole di Calzona dopo la sconfitta

L’attaccante dell’Atalanta Gianluca Scamacca commenta la vittoria per 3-0 contro il Napoli, in match in cui è stato autore della seconda rete: “Sono molto soddisfatto per la mia prestazione, perché ... (sportface)

Napoli, Calzona: "Tanti demeriti nostri, siamo fragili. Champions Poche possibilità" - Brutta sconfitta per il Napoli, battuto 0-3 dall' Atalanta. In gol Miranchuk, Scamacca e Koopmeiners. Gli azzurri non riescono, quindi, nel sorpasso e restano così fermi in settima posizione in ...gianlucadimarzio

Calzona diretta: interviste e conferenza stampa LIVE dopo Napoli-Atalanta - Il Napoli cade al Maradona contro l'Atalanta: 2-0 per la squadra di Gasperini grazie ai gol di Miranchuk, Scamacca e Koopmeiners. Ora la qualificazione in Champions si fa difficile per la squadra di ...corrieredellosport

Serie A, l’Atalanta batte il Napoli: ecco come cambia la classifica - L’Atalanta batte il Napoli. I nerazzurri piazzano così il colpaccio, salendo a quota 50 punti – 7 in più della Lazio – con una partita da recuperare. La squadra di Gasperini trova il vantaggio prima ...lazionews24