Napoli-Atalanta | infortunio per Scalvini | dentro Toloi

(Di sabato 30 marzo 2024) Durante la partita di Serie A tra, il difensore della Dea Giorgioè stato costretto a lasciare il campo sullo 0-2. Il calciatore italiano ha accusato un problema muscolare dopo il salvataggio su Lindstrom ed è stato prontamente sostituito da Gian Piero Gasperini, che ha fatto entrare in campo. Le condizioni del giocatore dovranno essere definite più tardi con gli esami strumentali necessari per capire l’entità dell’. SportFace.

Cambio obbligato per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini allo scoccare dell’ora di gioco contro il Napoli al ‘Maradona’. Davide Zappacosta si è accasciato a terra dopo aver accusato un problema ... (sportface)

È notte fonda in casa Napoli . I tifosi azzurri si sono scagliati contro la squadra di Francesco Calzona nell’intervallo. È una stagione da dimenticare questa per il Napoli del presidente Aurelio De ... (spazionapoli)

Al Maradona, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Atalanta e Napoli : sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE Al Maradona, Atalanta e Napoli si affrontano nel match valido ... (calcionews24)

Prima del fischio d'inizio la società azzurra ha fatto leggere dallo speaker il comunicato diramato all'indomani dell'assoluzione di Acerbi - Prima del fischio d'inizio la società azzurra ha fatto leggere dallo speaker il comunicato diramato all'indomani dell'assoluzione di Acerbi ...gazzetta

Napoli-Atalanta, i giocatori azzurri si inginocchiano per protesta contro il razzismo dopo il caso Juan Jesus - Durante il pre-partita di Napoli-Atalanta allo stadio Maradona era presente anche l'attore e regista Marco D'Amore (tifoso del Napoli) che è sceso fino a bordo campo per urlare "No al razzismo" ai ...corriereadriatico

Napoli-Atalanta 0-2 (Miranchuk 26’, Scamacca 45’): entra Simeone per l’assalto finale - 55' - DOPPIO PALO Napoli! Zielinski calcia benissimo al volo di collo esterno, trovando il palo interno. Sulla respinta tiro di Lobotka deviato da Osimhen, e prodigioso intervento di Carnesecchi che ...tuttonapoli