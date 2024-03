Napoli-Atalanta | il gesto prima del match | tutti in ginocchio | stoccata ad Acerbi? | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) Ilincontro il razzismo per solidarietà nei confronti di Juan Jesus dopo il caso. È accadutodel fischio d'inizio deldi campionato con l', durante l'inno della Lega Serie A che precede ogni partita.gli azzurri si sono inginocchiati in mezzo al campo, compiendo unsimbolico già visto per supportare il movimento del Black Lives Matter. Unche di fatto da un lato suona come un abbraccio a Juan Jesus, dall'altro come uno "schiaffo" adche di fatto non ha subito alcuna squalifica dopo il presunto insulto razzista al giocatore del. Va ricordato cheha negato di aver rivolto frasi razziste all'avversario e ...