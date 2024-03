Napoli-Atalanta | Gasperini | “Quando vinci per 3-0 qui non puoi che essere soddisfatto”

(Di sabato 30 marzo 2024) Il tecnico dell‘Gian Pierocommenta ai microfoni di Dazn la vittoria per 3-0 ottenuta contro il: “3-0 anonche. Abbiamo creato tanto sin dal primo tempo, tenendo bene la partita e segnando degli ottimi gol. Globalmente siamo stati superiori al, nonostante le occasioni da loro create. In questo momento abbiamo raggiunto un livello di efficienza importante con tutta la squadra.mancano dei giocatori c’è sempre chi è in grado di dare un apporto determinante. Abbiamo imparato a ruotare bene tutti i giocatori. Trofei? Non ci tiriamo mai indietro di fronte a nessun traguardo. L’unico trofeo a cui possiamo ambire è la Coppa ...

L’attaccante dell’Atalanta Gianluca Scamacca commenta la vittoria per 3-0 contro il Napoli, in match in cui è stato autore della seconda rete: “Sono molto soddisfatto per la mia prestazione, perché ... (sportface)

Napoli, Calzona: "Tanti demeriti nostri, siamo fragili. Champions Poche possibilità" - Brutta sconfitta per il Napoli, battuto 0-3 dall' Atalanta. In gol Miranchuk, Scamacca e Koopmeiners. Gli azzurri non riescono, quindi, nel sorpasso e restano così fermi in settima posizione in ...gianlucadimarzio

Calzona diretta: interviste e conferenza stampa LIVE dopo Napoli-Atalanta - Il Napoli cade al Maradona contro l'Atalanta: 2-0 per la squadra di Gasperini grazie ai gol di Miranchuk, Scamacca e Koopmeiners. Ora la qualificazione in Champions si fa difficile per la squadra di ...corrieredellosport

Serie A, l’Atalanta batte il Napoli: ecco come cambia la classifica - L’Atalanta batte il Napoli. I nerazzurri piazzano così il colpaccio, salendo a quota 50 punti – 7 in più della Lazio – con una partita da recuperare. La squadra di Gasperini trova il vantaggio prima ...lazionews24