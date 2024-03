Napoli-Atalanta | assenza pesantissima | va in tribuna

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di sabato 30 marzo 2024) Torna la Serie A con, di seguito sono riportati i convocati della squadra Partenopea con undavvero importante Dopo la pausa nazionale, finalmente oggi ritornano le partite della Serie A. Ad aprire la trentesima giornata è in programma subito un big match traalle ore 12.30 oggi sabato 30 marzo. Tra le due squadre ci sono solo due punti di distanza, infatti, la Dea che si trova al sesto posto in classifica ha totalizzato sinora quarantasette punti, mentre la squadra Partenopea è al settimo posto con quarantacinque. L’ha una distanza di sette punti dal quarto posto mentre solo quattro punti dal quinto occupato ora dalla Roma, in attesa di scoprire se dal prossimo anno varrà anche per l’accesso alla Champions League. Partita importante ...