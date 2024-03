Napoli-Atalanta 0-3 | Miranchuk | Scamacca e Koopmeiners firmano il colpo Europa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024), 30 marzo 2024 - Al Maradona disi gioca una sfida fondamentale per l'. Da una parte gli uomini di Francesco Calzona non possono permettersi passi falsi dati i nove punti di distanza dal Bologna, attualmente quarto (senza considerare l'eventualità della quinta squadra in Champions). Dall'altro lato il discorso è simile per la Dea che, attualmente, è a +2 proprio dai partenopei e sono ancora in corsa inLeague dove incontreranno il Liverpool. Dunque, in palio ci sono punti importantissimi sia per i partenopei che per i bergamaschi in questo sabato di Serie A. Lato formazioni, Calzona sceglie Raspadori al posto dell'infortunato Kvaratskhelia, assieme all'ex Sassuolo davanti ci saranno Politano e Osimhen. Una novità è Mario Rui sulla corsia di sinistra, il portoghese ha vinto il ballottaggio ...