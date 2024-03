Napoli-Atalanta 0-3 | le pagelle | Difesa disastrosa | Osimhen evanescente e Raspadori fantasma

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 30 marzo 2024) Ilcrolla sotto i colpi dell’: 0-3 al Maradona e addio quasi definitivo alla Champions.da incubo, attacco inesistente coninsufficienti. Ildice quasi definitivamente addio alla qualificazione in Champions League dopo il pesantissimo 0-3 interno subito dall’. Una prestazionequella offerta dagli uomini di Calzona, soprattutto nel primo tempo da incubo. Analizziamo ledegli azzurri: Meret 6,5: Incolpevole sui gol, evita con alcuni interventi che il passivo sia ancora più pesante. Di Lorenzo 5: Altra prova opaca del terzino, in difficoltà in fase difensiva e con poca spinta offensiva. Lontano parente dello scorso anno. Rrahmani 5: Pasticcio incredibile in avvio ...