Napoli-Atalanta 0-3 | Gli Azzurri Crollano al Maradona | Sogno Champions a Rischio

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 30 marzo 2024) Ilva ko 0-3 in casa contro l’, compromettendo seriamente le chances di qualificazione alla prossimaLeague. Una prova incolore degli uomini di Calzona. Ilrischia seriamente di dover abbandonare ilLeague dopo l’umiliante sconfitta per 0-3 rimediata in casa contro l’. Al, la squadra di Calzona è apparsa totalmente irriconoscibile e fuori partita, subendo la grande prova di forza bergamasca.0-3: La cronaca Avvio disastroso per i padroni di casa, che capitolano dopo 26 minuti sulla rete di Miranchuk, lesto a ribadire in rete una corta respinta dell’inerme difesa azzurra. L’1-0 bergamasco arriva dopo un avvio vivace da entrambe le parti. Il ...