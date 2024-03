Napoli-Atalanta 0-3 | azzurri in ginocchio | addio ai sogni di qualificazione Champions League

(Di sabato 30 marzo 2024) Doveva essere la grande occasione per restare attaccati al treno. Doveva essere la grande festa per abbracciare Juan Jesus e provare a dimenticare - almeno sul campo - la vergogna del...

Serie A: Napoli-Atalanta 0-3 - L'Atalanta ha battuto il Napoli 3-0 (2-0) in un anticipo della 30/a giornata del campionato di Serie A giocata al Maradona. A segno per i bergamaschi Miranchuk (26'), Scamacca (45') e Koopmeiners (88' ...ansa

Napoli-Atalanta, la pagella: Meret si salva, Juan Jesus bocciato - Il Napoli crolla al Maradona sotto i colpi dell'Atalanta. Una sconfitta pesante per 0-3 che spegne definitivamente anche le speranze azzurre di finire in Champions League. Gli azzurri salutano ...ilmattino

Serie A - Disastro Napoli, occasione per il Toro - Clamorosa debacle di un Napoli che si è tutt'altro che ripreso e cede nettamente in casa contro l'Atalanta per 3-0, con reti di Miranchuk, scamacca e Koopmeiners. Fishci per ...torinogranata