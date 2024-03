Napoli Atalanta 0-1 LIVE | Vantaggio con Miranchuk

(Di sabato 30 marzo 2024) Al Maradona, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato e cronacaAl Maradona,si affrontano nel match valido per la giornata della Serie A 2023/24. SINTESI31?VICINA AL RADDOPPIO.per Pasalic che potrebbe mettere in rete,

Il georgiano Kvaratskhelia ha svolto lavoro personalizzato per smaltire la contrattura e non sarà a disposizione per il big match contro l’Atalanta . NOTIZIE CALCIO Napoli – Il Napoli ha diramato il ... (napolipiu)

LIVE Napoli-Atalanta : dove vedere il match in tv e streaming, le probabili formazioni e i protagonisti attesi in campo. PRIMO TEMPO iniziata al Maradona Napoli-Atalanta Il big match ... (napolipiu)

I giocatori del Napoli in ginocchio contro il razzismo, il gesto di protesta prima del match con l'Atalanta - Durante il pre-partita di Napoli-Atalanta allo stadio Maradona era presente anche l'attore e regista Marco D'Amore (tifoso del Napoli) che è sceso fino a bordo campo per urlare "No al razzismo" ai ...leggo

Napoli-Atalanta 0-1 (Miranchuk 26’): bergamaschi in vantaggio - 26' - Sponda di Hateboer, Rrahmani prolunga di testa servendo involontariamente Pasalic. Il croato appoggia per Miranchuk che a porta sguarnita deve solo depositare in rete. 22' - Uno-due tra ...tuttonapoli

Napoli-Atalanta, al Maradona un'iniziativa per Juan Jesus e il caso Acerbi: «Per gridare no al razzismo» - Il Maradona si prepara a Napoli-Atalanta, ma la partita del sabato santo sarà anche l'occasione per il club azzurro e i tifosi presenti per riabbracciare Juan Jesus, alla prima volta in campo dopo il ...ilmattino