Musei | siti statali aperti durante le festività | ecco tutti gli appuntamenti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 30 marzo 2024) Pasqua e Pasquetta all’insegna dell’arte e della cultura. Il Ministero della Cultura comunica che nei giorni dellepasquali i, le gallerie, le aree e i parchi archeologiciresterannoper consentire ai visitatori di godere delle bellezze artistiche, museali, paesaggistiche e culturali italiane. “È finita l’epoca in cui a Pasqua e Pasquetta cittadini italiani e turisti trovavano ichiusi. Quest’anno, come nel 2023, da parte del Ministero della Cultura c’è il massimo impegno per garantire l’apertura deiculturali dello Stato anche nei giorni dellepasquali. I nostricome i parchi archeologici sono dei luoghi centrali della geografia identitaria dell’Italia e la cultura è uno ...