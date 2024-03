MOVIOLA – Napoli-Atalanta | Miranchuk in gol | dubbi sul contatto Scamacca-Rrahmani

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 30 marzo 2024) Episodio daal 26? di, in occasione del gol dell’1-0 della formazione bergamasca. La rete dinell’area piccola è nata dopo una serie di sbavature e anche a seguito di unsospetto tra. Dopo lo stacco aereo, il centrale ha perso l’equilibrio in area. Il check del Var si è soffermato sulle mani del centravanti bergamasco, che si è appoggiato leggermente sulla schiena dell’avversario, poi caduto e quindi impossibilitato a prendere parte all’azione. L’episodio èo. Non sembra esserci una vera e propria spinta, ma allo stesso tempo, da qualche mese, è stato applicato un regime di tolleranza zero sulle due mani sulla schiena del difensore. Poggiare le mani sulla schiena di un calciatore in ...