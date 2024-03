Motociclista finisce in una cava dismessa a San Prisco | messo in salvo dai VVF

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 30 marzo 2024) San. Intorno alle ore 16:00 di oggi, una squadra dei Vigili del Fuoco di Caserta, proveniente dalla sede centrale del Comando, è intervenuta nella ex“Statuto” sul monte Tifata, nel comune di San, per soccorrere unescursionista disperso. L’uomo, che stava effettuando un’escursione in moto con alcuni amici, si era allontanato dal gruppo e non era più tornato. Allarmati, i suoi compagni hanno chiamato i soccorsi. Immediatamente giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno avviato le ricerche del disperso, localizzandolo poco dopo all’interno dellacon diverse ferite a causa di una caduta. Dopo averlo stabilizzato insieme al personale del 118, l’uomo, di circa 50 anni, è stato trasportato all’ospedale di Caserta per gli accertamenti e le cure ...