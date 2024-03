Morto Vairo Contini | ex direttore generale dell’azienda ospedaliera pisana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 30 marzo 2024) Pisa, 30 marzo 2024 – Lutto a Pisa per la morte di, exdell’Aoup. Si è spento questa notte in ospedale, dove era ricoverato da qualche giorno, a poche settimane dal compimento dei 70 anni, da almeno 18 era malato di Sla, che gli era stata diagnosticata pochi mesi prima dell’insediamento in Aoup nel 2007 come. A rendere nota la scomparsa è la stessa aziendauniversitaria con una nota. Nato a Collesalvetti il 10 marzo del 1954, si era laureato in Medicina a Pisa nel 1981 e poi la sua carriera si era svolta in varie aziende sanitarie toscane fino alla nomina di primario di Medicina del lavoro alla ex Usl 2 di Lucca dove poi diventasanitario dal 1998 al 2000, anno in cui assume ...