(Di sabato 30 marzo 2024)rende omaggio al suo co-protagonista in, l'attoreJr.all'età di 87 anni: "Uncon und'oro, ha guidato ogni scena, non usciva mai dal personaggio".

È morto a 87 anni Louis Gossett Jr, vincitore dell'Oscar come attore non protagonista per il ruolo del sergente istruttore nel film Ufficiale e Gentiluomo con Richard Gere. Louis Gossett Jr è stato ... (today)

L'attore vinse il premio Oscar nel 1983 per l'interpretazione nel film con protagonista Richard Gere. Louis Gosset t Jr., vincitore del premio Oscar al miglior attore non protagonista grazie al ruolo ... (movieplayer)

Morto Louis Gossett Jr di Ufficiale e Gentiluomo. Richard Gere: “Un duro con un cuore d’oro” - Richard Gere rende omaggio al suo co-protagonista in Ufficiale e Gentiluomo, l’attore Louis Gossett Jr. Morto all’età di 87 anni: “Un duro con un cuore d’oro, ha guidato ogni scena, non usciva mai dal ...fanpage

Louis Gosset Jr. è Morto, addio al sergente Foley in Ufficiale e gentiluomo - Si è spento Louis Cameron Gossett Jr., attore statunitense con una ricca e prolifica carriera da caratterista, ricordato a livello internazionale per la sua interpretazione del sergente Emil Foley nel ...informazione

È Morto Louis Gossett jr. - Louis Gossett jr. si è spento ieri a 87 anni. Ha vinto in Oscar come miglior attore non protagonista per Ufficiale e gentiluomo.sentieriselvaggi