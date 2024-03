Morte ed altri dettagli | cancellata da Hulu dopo una sola stagione

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di sabato 30 marzo 2024)ed, il mystery drama con Violett Beane e Mandy Patinkin non tornerà su Disney+ con una secondaha infatti cancellato il giallo di Mandy Patinkinuna. La notizia arriva appena tre settimaneil finale del 5 marzo. Nato sulla scia del successo di Only Murders in the Building, la serie è statapresumibilmente a causa di risultati non all’altezza delle aspettative. Ambientato nel glamour dell’élite milionaria,è incentrato sulla vicende della brillante e tormentata Imogene Scott. A causa delle poco chiare circostanze di un omicidio avvenuto in una stanza chiusa a chiave a bordo di ...