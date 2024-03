Morta a 20 anni per un tiramisù non vegano | chiesto il processo per i produttori

(Di sabato 30 marzo 2024) Il Procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano e il pm Luca Gaglio hannoil rinvio a giudizio per Giuseppe Loiero e per la madre Giovanna Anoia, il primo legale rappresentante e la seconda responsabile delle linee produttive della Glg srl, azienda produttrice del "Tiramisun" con marchio Mascherpa, accusati di concorso in omicidio colposo per la morte dalla 20enne Anna Bellisario. La giovane...

Veronica Gentili a Verissimo: «Sono stata in analisi per dieci anni, mi spiace non poter condividere con mia mamma questa parte di vita» - Silvia Toffanin con Verissimo non si ferma per il weekend di Pasqua. La conduttrice ha ospitato nel suo salotto, durante la puntata di sabato 30 marzo, Veronica Gentili, neo conduttrice de Le ...leggo

Addio a Debora Borgese, la giornalista aveva 42 anni - Aveva fatto parte dell'ufficio stampa del presidente dell'Ars Gaetano Galvagno ed era stata prima anche portavoce del sindaco di Aci Castello ...grandangoloagrigento

Incidente stradale, auto contro un albero a Trapani: Alice Culcasi muore a 23 anni - Un incidente stradale terribile all'alba nel pieno centro di Trapani in Sicilia. La vittima di una nuova tragedia della strada è Alice Culcasi, appena 23 anni: la ...ilmattino