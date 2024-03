Monza | Galliani non ci sta | “non sono contento della direzione arbitrale”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 30 marzo 2024) Adrianonon le manda a dire dopo la sconfitta delnella 30ª giornata del campionato di Serie A contro il Torino. Il dirigente non ha gradito le decisioni arbitrali. “Una sconfitta che certamente non meritavamo: non voglio polemizzare sugli episodi arbitrali, dobbiamo concentrarci sul campo”.le parole ai microfoni di DAZN. “Palladino ha uno stato d’animo ‘alterato’ e preferisce non parlare, per questo motivoqui a rappresentare il. Io non voglio polemizzare, analizzare immagini o parlare dell’arbitro. Andiamo avanti così, anche se cidiversi episodi che non commenterò, perché rispetto il lavoro di tutti. È chiaro ed evidente che non siamo contenutidi oggi ma non voglio ...